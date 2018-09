VIDEOS. Les quatre séquences à retenir de "L'Emission politique" avec Edouard Philippe

Le Premier ministre était l'invité de l'invité de "L'Emission politique", sur France 2.

Pendant près de 2 heures 30, le Premier ministre a défendu le politique de son gouvernement. Invité de "L'Emission politique" sur France 2, jeudi 27 septembre, Edouard Philippe est revenu sur les gros dossiers de sa première année passée à Matignon.

Edouard Philippe a par ailleurs assuré le service après-vente d'Emmanuel Macron, notamment autour des différentes polémiques qui ont visé le président durant l'été. Pendant l'émission, Edouard Philippe a aussi été confronté à Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Franceinfo vous résume l'émission en quatre séquences.

Quand il a ouvert la porte à la dégressivité de l'assurance chômage

Interrogé sur la faible baisse du chômage, Edouard Philippe a affirmé que "dans certains cas", la dégressivité des allocations chômage pouvait être "envisagée". "Nous avons mis le sujet sur la table, a-t-il déclaré. Pour ceux qui ont une employabilité, pour ceux qui ont des salaires très élevés, une forme de dégressivité de l'assurance chômage peut avoir du sens."

Quand il a défendu Emmanuel Macron sur sa formule polémique à un chômeur

Edouard Philippe a été interrogé sur la polémique suscité par la formule d'Emmanuel Macron adressée à un chômeur. "Je traverse la rue, je vous en trouve", avait lancé le chef de l'Etat à un jeune homme cherchant un emploi.

"On avait quelqu'un qui avait une vraie formation, qui est jeune, qui est venu à l'Élysée et qui a donc une forme de mobilité", a justifié le Premier ministre. "Je ne crois pas du tout que la formule soit malheureuse", a-t-il continué. Je crois avoir compris que, un, effectivement en face de la rue, il y avait du boulot, que deux, il a reçu beaucoup d'offres d'emploi et que trois, il a retrouvé un emploi".

Quand il explique qu'il est "plutôt favorable à la PMA à titre personnel"

Le Premier ministre s'est dit "plutôt favorable", "à titre personnel", à une extension de la procréation médicalement assistée (PMA) qui fera l'objet d'un débat parlementaire en début d'année prochaine. "On peut y aller", a-t-il affirmé, précisant qu'il était "très défavorable à la GPA".

Sur le sujet, Edouard Philippe a aussi reconnu avoir changé d'avis. "Ce qui est vrai, c'est que sur la PMA, j'ai longtemps été contre", a-t-il dit.

Quand il s'est lancé dans une bataille géographique avec Laurent Wauquiez

Chaque fois, lors de "L'Emission politique", l'invité fait face à une personnalité politique pour un débat. Cette fois, c'est Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, qui a fait face au Premier ministre. L'essentiel de l'échange a concerné l'immigration, Laurent Wauquiez accusant le chef du gouvernement d'avoir une politique complaisante vis-à-vis des sans-papiers.

Laurent Wauquiez a pris comme exemple la politique migratoire du Canada ou de l'Australie, quand le Premier l'a interrompu : "il ne vous a pas échappé que la situation géographique de l'Australie et du Canada n'est pas la même que la France". Les deux hommes se sont ensuite lancés dans une bataille géographique. "Il ne vous a pas échappé que ceux qui viennent ont traversé la Méditerrannée", attaque Laurent Wauquiez. Edouard Philippe enchaîne : "le Détroit de Gibraltar, ce n'est pas la même distance qu'il y a entre l'Australie et le Vietnam".