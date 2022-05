Nouveau gouvernement : "On ne m'a rien proposé et ça me va très bien !", confie l'ancien Premier ministre Edouard Philippe à France 2

Complément d'enquête

Il a voulu couper court à la rumeur qui le voyait entrer au gouvernement, non pas comme locataire de Matignon, mais comme ministre. Dans une interview enregistrée mercredi 18 mai dans l'après-midi et qui sera diffusée le lendemain dans l'émission "Complément d'enquête" sur France 2, Edouard Philippe confie qu'il ne sera pas membre du gouvernement d'Elisabeth Borne.

"On ne m'a rien proposé et ça me va très bien !", assure l'ancien Premier ministre. Aujourd'hui maire du Havre, l'ex-LR explique "être plutôt bien" là où il est. "Il y a des phases dans la vie où on est dans l'action très intense et puis il y a des phases dans la vie où on est dans la réflexion, dans l'apprentissage de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, de nouveaux endroits. Je suis plutôt dans cette phase-là", développe-t-il.

Fondateur du parti Horizons, qui incarne l'aile droite de la majorité présidentielle, Edouard Philippe confirme avoir bien rencontré la nouvelle Première ministre. "Nous avons eu une discussion très agréable d'ailleurs, très sympathique, très chaleureuse." Il confie lui avoir donné son avis sur ces personnalités qui ont "la compétence" et "l'appétence" pour entrer au gouvernement.

