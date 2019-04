VIDEO. Lapsus, référence philo, confusion historique... Cinq petites phrases sélectionnées pour le prix "humour et politique"

"Mesdames et messieurs les retraités." Cette phrase a été prononcée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devant... les députés. Un lapsus qui a valu un long fou rire à la ministre et à certains de ses collègues du gouvernement. Elle figure aussi dans les phrases sélectionnées pour le prix "humour et politique", remis, mardi 9 avril, par le Press Club de France. A cette occasion, franceinfo a compilé ses petites phrases préférées parmi la quinzaine en lice.

Au programme : la confusion historique du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui a évoqué "le ministre de l'Intérieur Christophe Colomb", devant l'Assemblée nationale, le 7 février 2018. La référence philo de Pascal Pavageau, ex-secrétaire général de FO, qui résume la méthode d'Emmanuel Macron en une formule bien sentie : "Je pense, donc tu suis", le 29 mai 2018 sur Sud Radio.

Lors de la précédente édition, le grand prix avait été attribué à François Hollande pour quatre citations : "Aujourd’hui, je suis à deux doigts d’être aimé !", "Toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même, dans un dialogue singulier", "Heureusement que le Canard Enchainé est un hebdomadaire et pas un quotidien sinon imaginez où on en serait avec Fillon", et enfin, "Je salue Christiane Taubira… Sa voix peut porter, même quand elle ne dit rien".