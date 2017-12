VIDEO. "Il m'a gonflée lui" : quand une secrétaire d'Etat s'énerve contre un député LR

Elle n'a pas masqué son agacement. Lassée d'être interrompue par des députés Les Républicains lors des traditionnelles questions au gouvernement, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique, Brune Poirson, a lâché, mardi 5 décembre, au micro : "Il m'a gonflée". La séquence a été isolée par La Chaîne Parlementaire.

Tout commence par une question d'une députée LREM sur la panne de la gare Montparnasse. Sous les brouhahas, la secrétaire d'Etat commet un lapsus savoureux, en évoquant le patron de "SNCF zéro" (au lieu de SNCF Réseau), et trébuche sur quelques mots.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher les moqueries des élus Les Républicains. "Si vous nous écoutiez un peu plus souvent, j'arriverais à lire plus facilement", lance-t-elle, avant de lâcher : "il m'a gonflée, lui". On ignore quel député était visé par cette remarque. Comme l'explique Libération, les séances de questions au gouvernement sont toujours le lieu des invectives et des huées.