Pouvoir d'achat : le gouvernement lance un simulateur de fiche de paie

Le gouvernement entend défendre sa politique fiscale en lançant ce simulateur de fiche de paie à destination des contribuables.

Près de trois Français sur quatre ont le sentiment que leur pouvoir d'achat s'est réduit ces derniers mois, dévoilait fin octobre un sondage Elabe pour BFMTV. Face à cette insatisfaction, le gouvernement lance, jeudi 8 novembre, un simulateur de fiche de paie sur le site du ministère de l'Economie et des Finances, révèle BFMTV. En indiquant leur salaire brut mensuel, les internautes pourront visualiser ce que va leur rapporter la suppression des cotisations maladie et chômage. Mais attention, cela ne concerne que les salariés du privé.

En janvier, le gouvernement avait augmenté la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point et annoncé en contrepartie la suppression des cotisations salariales. Concrètement, depuis le mois de janvier, les salariés payés au smic ont obtenu un gain de 7,43 euros brut par mois, qui a atteint 21,90 euros au mois d'octobre avec la disparition des cotisations salariales pour l'assurance chômage. Une personne rémunérée deux fois au smic, soit environ 3 000 euros brut par mois, devrait elle, gagner 526 euros de plus par an.