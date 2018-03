"Monsieur le président" : le lapsus de la ministre de la Santé à l'Assemblée nationale

La scène s'est produite, mercredi, dans l'hémicyle. La ministre de la Santé semble avoir oublié que c'est une femme qui présidait exceptionnellement la séance des questions au gouvernement.

Ce n'est pas une plaisanterie : on a ri lors des questions au gouvernement, mercredi 7 mars. Et c'est à cause de la ministre de la Santé... qui semble avoir oublié qu'une femme présidait exceptionnellement la séance. En effet, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, François de Rugy avait laissé le perchoir à Annie Genevard, députée du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale.

Le moment de flottement s'est produit après une question de la députée Bérangère Poletti (Les Républicains) destinée à Agnès Buzyn. Cette dernière a commencé sa prise de parole par un... "monsieur le président". Un lapsus qui n'a pas manqué de faire rire les députés présents dans l’hémicycle, mais aussi les deux intéressées.

"Comme quoi il reste des efforts à faire"

Après avoir pris conscience de son erreur, Agnès Buzyn s'est retrournée vers la vice-présidente en lui adressant un "Ah madame !", le tout accompagné d'un éclat de rire et d'un pouce levé. "Je vous en prie, madame la ministre, poursuivez", lui a alors répondu Annie Genevard... qui a rapidement commenté la séquence sur Twitter. Et toujours avec le sourire.