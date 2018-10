Lutte contre l'homophobie : le gouvernement propose des mesures aux associations LGBT

Christophe Castaner, Nicole Belloubet et Marlène Schiappa ont proposé plusieurs mesures, après une série d'agressions homophobes. "On attend un peu plus de concret que ça", a réagi notamment l'association des policiers et gendarmes LGBT.

Christophe Castaner, Nicole Belloubet et Marlène Schiappa, au local de l'association SOS Homophobie à Paris, le 30 octobre 2018. (BENJAMIN ILLY / RADIO FRANCE)