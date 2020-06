Le gouvernement propose 6 milliards pour l'hôpital

Mercredi 24 juin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu'une enveloppe de six milliards d'euros allait être destinée au personnel soignant. "Cela me paraît flou, c'est juste un chiffre (...) Je pense qu'il faut avant tout du personnel et qu'on travaille avec des moyens adéquats", estime une soignante. Les infirmiers, les aides-soignants ou encore les techniciens hospitaliers, travaillant dans les hôpitaux publics et privés, mais aussi dans les Ehpad, sont concernés par cette enveloppe.

"A la limite de l'insulte"

Les salaires des médecins et les investissements hospitaliers ne font pas partie de cette négociation. Destinée à aider un secteur en crise, cette somme déçoit les syndicats. "Ce n'est même pas insuffisant, on est à la limite de l'insulte... Les professionnels de la santé ont besoin d'une revalorisation significative", tranche Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT santé.

