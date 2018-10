Un "expert" à l’Intérieur, l’arrivée de députés et une plus grande représentation du MoDem : les dernières pistes sur le remaniement

Les contours du nouveau gouvernement sont désormais précis : le MoDem devrait être plus représenté, des ministres "maillons faibles" vont faire leurs cartons et un ou deux députés devraient apparaître. Le nouveau ministre de l'Intérieur pourrait être une personnalité de la société civile.

Tout est en place pour que le remaniement soit annoncé mardi 9 octobre, une semaine après la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur.

Un agenda léger pour la journée à la tête de l'exécutif

Mardi matin, l'agenda du président de la République est vide jusqu'à un déjeuner avec le président de la République d'Ouzbékistan. Puis Emmanuel Macron a prévu de se rendre à partir de 17 heures avec Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique, à la Station F fondée par Xavier Niel, l'un des plus ambitieux programmes européens d'accompagnement de jeunes pousses. Il devrait y rester jusqu'à 19 heures. Le Premier ministre Edouard Philippe est lui rentré de Lyon lundi soir et il a annulé le traditionnel petit-déjeuner de la majorité à Matignon.

Un MoDem renforcé dans le nouveau gouvernement, des départs et des nouveaux venus

Les contours du remaniement sont désormais précis, avec notamment le renforcement numérique du MoDem dans le nouveau gouvernement. François Bayrou a d'ailleurs regagné Paris. Des secrétaires d'État vont être élevés au rang de ministres, des ministres classés "maillons faibles" vont partir, des ministères comme la Cohésion des territoires vont être réorganisés et un ou deux députés vont faire leur entrée dans l'équipe gouvernementale.

Enfin, le nouveau ministre de l'Intérieur serait une personnalité de la société civile, avec un profil d'expert. Parmi les noms les plus souvent cités, ceux du procureur de Paris François Molins, de la directrice de la PJ Mireille Ballestrazzi, du maire de Prades (Pyrénées-Orientales) Jean Castex.

La démission d'Edouard Philippe encore en suspens

Reste une question qui hier n'était toujours pas tranchée entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe, celle de la démission ou pas du Premier ministre. Emmanuel Macron confierait alors immédiatement au Premier ministre la tâche de former une nouvelle équipe et cette démission lui permettrait d'engager à nouveau sa responsabilité devant le gouvernement. C'est le scénario le plus souvent avancé car il symbolise le poids politique acquis par Edouard Philippe depuis l'affaire Benalla.

Mais plusieurs ministres jugent que cela ne servirait à rien, puisqu'il n'y aura pas de changement de cap politique et que le budget est maintenant entre les mains des députés. "De la pure com politique, faute d'un remaniement qui risque de ne pas imprimer", a confié l'un d'eux à franceinfo. D'autant que le président va lui-même s'exprimer prochainement.