VIDEO. Si l'Etat privatise la FDJ, c'est pour financer la batterie électrique "qui sauvera peut-être Renault ou Peugeot demain", indique Gérald Darmanin

Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a expliqué, jeudi 6 juin sur franceinfo, que le gouvernement allait privatiser la Française des Jeux pour "offrir la batterie électrique qui sauvera peut-être Renault ou Peugeot demain". Le gouvernement a lancé mercredi l'appel d'offres pour les banques qui vont préparer l'entrée en Bourse de l'entreprise, détenue à 72% par l'Etat. Elle sera privatisée d'ici fin 2019 la Française des Jeux si "les conditions de marché le permettent".

"Il y aura toujours des taxes sur la Française des Jeux"

"Est-ce que c'est stratégique de gérer la Française des jeux ? Est-ce que c'est stratégique de gérer votre loterie ou le loto que vous faites peut être en famille le dimanche ? s'est interrogé Gérald Darmanin. Est-ce que ce n'est pas plus stratégique d'inventer la batterie de demain ? C'est ce qu'on va faire. On vend la Française des jeux, on garde la régulation pour qu'il ne se passe pas n'importe quoi, et avec cet argent on fait le fonds d'innovation qui permet d'offrir la batterie électrique qui sauvera peut-être Renault Peugeot demain."

Gérald Darmanin assure que la Française des Jeux rapportera encore à l'État : "Ça rapportera demain. Il y aura toujours des taxes sur la Française des Jeux. La France ne dit pas : je ne touche plus les taxes de la Française des Jeux. Ce qui est stratégique, ce n'est pas de s'occuper des loteries, ce qui est stratégique c'est de s'occuper de la batterie électrique. La France ça doit être le pays demain de la batterie électrique", a-t-il insisté.