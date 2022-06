Tirs de policiers lors d'un contrôle à Paris : passe d'armes entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon

"La police tue et le groupe factieux Alliance [syndicat de police] justifie les tirs et la mort pour 'refus d'obtempérer'. La honte c'est quand ?", a tweeté le leader des Insoumis, faisant bondir le ministre de l'Intérieur et une partie de l'opposition.