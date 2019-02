Gérald Darmanin annonce qu'il reste au gouvernement

"Tant que le président de la République et le Premier ministre me feront confiance, je continuerai ma tâche au gouvernement", a assuré le ministre de l'Action et des Comtes publics, dans un entretien au "Parisien" dimanche.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérard Darmanin, le 30 janvier 2019 à Paris. (LUDOVIC MARIN / AFP)