Canada : Gabriel Attal vante son modèle de laïcité

Gabriel Attal a vanté son modèle de "laïcité à la française" au Canada, vendredi 12 avril, lors de sa visite au Québec.

En visite au Salon du livre de Québec (Canada), Gabriel Attal n’a pas boudé son plaisir. Le Premier ministre s’est offert un bain de foule et a serré des mains. En compagnie de son homologue québécois François Legault, Gabriel Attal a défendu le modèle de la laïcité. "C’est ce qui permet l’égalité entre les citoyens, pour que tout le monde soit traité de la même manière", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Si on veut pouvoir vivre ensemble, je le crois très profondément, cela passe avant tout par les règles de la République, et non pas par des règles religieuses."

Défense de la langue française au Québec

Il a également défendu la langue française au Québec. Il a semblé à ce sujet faire l’unanimité. La visite du Premier ministre au Canada a été selon la presse francophone réussie. Le déplacement était attendu, alors que la dernière visite française à ce niveau remontait à juin 2018, lors de la venue d’Emmanuel Macron au sommet du G7.