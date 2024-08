Gabriel Attal propose aux groupes de l'Assemblée nationale de "bâtir des compromis législatifs", en excluant LFI, le RN et ses alliés

Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire et président du groupe Ensemble pour la République a adressé un courrier lundi 12 août, à André Chassaigne, Cyrielle Chatelain, Stéphane Lenormand, Boris Vallaud et Laurent Wauquiez, tous chef.fes de groupe à l'Assemblée, omettant de le transmettre aux membres du RN et de LFI.

Dans ce courrier adressé "aux forces politiques allant de la gauche républicaine à la droite républicaine", il dresse un "Pacte d’Action pour les Français", pour permettre aux membres de l'Assemblée nationale de se "hisser à la hauteur du moment, et bâtir des compromis législatifs tournés vers l’intérêt des Français".

Gabriel Attal "se tient à disposition" pour une collaboration

Les députés du groupe Ensemble pour la République ont donc identifié six chantiers prioritaires : "le rétablissement des comptes publics et le renforcement de la souveraineté économique", "la défense de nos valeurs, de notre laïcité et le renouveau de nos institutions", "la qualité de vie des Français : leur pouvoir d’achat, leur logement et leur travail", "l’environnement", "la sécurité" et "les services publics, au premier rang desquels l’éducation et la santé."

Gabriel Attal "se tient donc à disposition" pour une collaboration avec les Écologistes, le PCF, LR, le PS, Horizons et le MoDem sans "effacer nos différences et nos désaccords", mais en les "dépassant" et en les "surmontant".