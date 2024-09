Futur gouvernement : Valérie Pécresse appelle "les partis politiques à se hisser à la hauteur de la gravité de la situation"

"Il faut absolument que les partis politiques au Parlement se hissent à la hauteur de la gravité de la situation", soutient jeudi 5 septembre sur France Inter Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France, alors qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de nouveau Premier ministre deux mois après le second tour des élections législatives anticipées. Valérie Pécresse suggère aux "partis de gauche et au Rassemblement national" d'accepter que le prochain chef du gouvernement "ne soit pas forcément issu de leurs rangs". Elle appelle les partis politiques à "être responsables" afin de "s'entendre sur un nom".

L'élue de droite note qu'au Parlement "il y a une majorité de blocage" et juge la situation politique actuelle "assez terrifiante". "Il faut trouver un Premier ministre qui soit une personnalité d'assez large consensus pour faire une politique qui ne sera pas consensuelle parce que la situation de la France en termes financiers est extrêmement complexe et délicate", analyse-t-elle. Valérie Pécresse estime en effet que "pour faire un budget" le prochain exécutif devra "prendre des décisions politiques difficiles".

La présidente de l'Île-de-France considère par ailleurs qu'Emmanuel Macron a fait preuve d'une "erreur d'analyse à l'issue de la dissolution ratée" de l'Assemblée nationale après les élections européennes. Alors que le chef de l'État poursuit ses consultations et semble tester différents noms à droite et à gauche pour Matignon, comme ceux de Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. Pour Valérie Pécresse, Emmanuel Macron doit "changer de méthode et accepter l'idée que le futur Premier ministre ne sera plus son collaborateur". "Il n'est plus maître du jeu", insiste-t-elle.

La nécessité de "fondamentaux de droite"

Elle accuse le Nouveau Front populaire d'être "sous domination intellectuelle de La France insoumise" et estime qu'en cela il "n'est pas acceptable pour la droite" et risque de ne pas l'être "non plus pour le parti présidentiel". Valérie Pécresse assure que Les Républicains sont ouverts à "la nomination du Premier ministre de gauche", à condition que celle-ci "ne remette pas en cause la réforme des retraites". Si elle reconnaît qu'il faut "une politique à dimension sociale", l'élue de droite souhaite également "des fondamentaux de droite". Elle plaide ainsi pour une "politique où on baisse les dépenses inutiles pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat" et augmenter les salaires.