Une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires ont publié une tribune mercredi dans Valeurs Actuelles dans laquelle ils demandent à Emmanuel Macron de défendre les valeurs de la civilisation contre "la horde des banlieues". Invitée de franceinfo lundi 26 avril, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, a "condamné sans réserve cette tribune d'un quarteron de généraux en charentaises qui appellent au soulèvement".

"60 ans jour pour jour après le putsch des généraux contre le général De Gaulle, tout ça n'est pas gratuit, indique la ministre. Je remarque à quelle vitesse Marine Le Pen s'est joint et a appelé ces généraux à la rejoindre."

"C'est une insulte pour l'armée et les valeurs qu'elle porte. Les masques tombent et le vernis craque : Marine Le Pen c'est l'extrême droite et c'est très exactement le même schéma qu'il y a 60 ans."