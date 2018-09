Nicolas Bay : le RN veut "en finir avec l'immigration et la Commission européenne"

"On a un projet complet, cohérent, constant", assure Nicolas Bay, vice-président du Rassemblement national. "Le changement d'appellation ne correspond pas à un reniement de nos idées et de nos valeurs, mais à un changement de dimension. Avec onze millions de voix à l'élection présidentielle, on n'est plus seulement un front, on est devenu un rassemblement. On entend rassembler encore plus largement à l'échelle nationale et européenne", explique l'eurodéputé dans le Soir 3 dimanche 16 septembre.

Européennes : le RN "tend la main"

Un sondage donne le Rassemblement national à 21% des intentions de vote pour les élections européennes de mai 2019. Pour gagner et gouverner, "il s'agit de tendre la main à tous ceux qui croient en la nation. La liste RN pour les européennes sera ouverte à des personnalités qui viennent d'autres familles politiques et qui partagent l'essentiel de nos idées, comme Thierry Mariani ou Nicolas Dupont-Aignan", affirme-t-il.

"L'immigration est un défi majeur. De nombreux pays de l'UE veulent en finir avec cette immigration massive. Mais notre projet est aussi d'en finir avec la Commission européenne, avec cette UE non démocratique et punitive", conclut Nicolas Bay.

