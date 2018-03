Le nouveau nom du FN, Rassemblement national, est déjà déposé à l'Inpi

Rassemblement national, le nom proposé par Marine Le Pen pour rebaptiser son parti, a été déposé en 2013.

Est-ce le début d'une bataille juridique ? Comme l'ont remarqué plusieurs observateurs, le nom proposé par Marine Le Pen dimanche 11 mars pour rebaptiser son parti, le Rassemblement national, est déjà utilisé. La dénomination a été déposée le 30 décembre 2013 à l'Institut national de la propriété intellectuelle par un certain Frédérick Bigrat.

Marine Le Pen a annoncé que le Front National allait prendre la dénomination Le Rassemblement National. #FN #RassemblementNational

Or, cette marque a déjà été déposée ⬇️ pic.twitter.com/uzMFOqhtQo — Laurent de Boissieu (@ldeboissieu) 12 mars 2018

Sur Twitter, un compte attribué à ce petit parti et suivi par la présidente du Front national elle-même a rapidement réagi. "Le Rassemblement national s'étonne de l'amateurisme de la 'première opposante' autoproclamée : le FN ne sera jamais le RN et le RN ne sera jamais le nouveau FN", proclame Igor Kurek, président du mouvement. Il rappelle au passage que son parti a présenté des candidats aux municipales de Vitrolles en 2014 et aux départementales de 2015.

Mais le Front national conteste ces affirmations. Contactée par RTL, Marine Le Pen assure que le FN avait déposé ce nom en 1986 et annonce des poursuites pour "utilisation frauduleuse".

Précision de @MLP_officiel : le FN est « propriétaire d'un dépôt antérieur » à celui deposé en 2013 à l’INPI et va poursuivre pour utilisation frauduleuse de l’emblème "la flamme" Info #RTL — MBénédicte Allaire (@MBeAllaire) 12 mars 2018