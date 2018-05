Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, meilleurs opposants à Emmanuel Macron aux yeux des Français, d'après un sondage

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting, publié jeudi, les leaders de La France insoumise et du FN arrivent en tête des meilleurs opposants à Emmanuel Macron. Laurent Wauquiez (LR) et Olivier Faure (PS) quant à eux, peinent à s'imposer.

Les leaders de La France insoumise et du Front national s'imposent comme les premiers opposants à Emmanuel Macron, aux yeux des Français. Selon, un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, publié jeudi 17 mai, Jean-Luc Mélenchon est considéré comme le meilleur opposant au président de la République par quatre Français sur dix. Marine Le Pen, quant à elle, arrive en deuxième position : 29% la considèrent comme une figure majeure de l'opposition.

Jean-Luc Mélenchon largement en tête

Avec 42%, Jean-Luc Mélenchon gagne cinq points par rapport à l'enquête de fin novembre 2017 sur le sujet. S'il fait la quasi-unanimité (91%) au sein de son parti, il est également considéré comme le meilleur opposant par deux sympathisants socialistes sur trois, loin devant tous les autres leaders politiques.

Marine Le Pen est loin derrière Jean-Luc Mélenchon, mais son score reste stable par rapport à l'enquête sur les figures majeures de l'opposition de décembre 2017. Dans le détail, plus de huit sympathisants frontistes sur dix (84%) lui accordent le statut de meilleure opposante. À noter qu'un Français sur dix (12%) se disant proche du FN place Jean-Luc Mélenchon à la tête de l'opposition.

Les Républicains et le Parti socialiste à la peine

À droite, le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, perd du terrain. Il n'est cité que par moins de deux Français sur dix (17%) comme étant un opposant crédible, soit sept points de moins par rapport à décembre 2017. Il n'est cité que par un sympathisant LR sur deux. Jean-Luc Mélenchon est même préféré à Laurent Wauquiez dans le costume de leader de l'opposition par un sympathisant LR sur quatre.

Olivier Faure, le nouveau patron du PS, peine quant à lui à s'installer comme opposant à Emmanuel Macron. Moins d'un Français sur dix (9%) lui fait crédit de ce qualificatif. Il n'est même considéré que par un sympathisant PS sur dix comme principal opposant. Selon le sondage, pour deux Français proches des socialistes sur trois, c'est le patron de La France insoumise qui remporte la palme de l'opposant numéro un. Aucun des leaders des partis politique ne trouve grâce aux yeux des Français.

La dernière élection présidentielle a pulvérisé les partis politiques et ils ne s’en sont toujours pas remisLes auteurs du sondage.

Autre enseignement de l'enquête, aucun des partis politiques ne recueille une majorité de jugements positifs des Français. Les deux principaux leaders de l'opposition restent malgré tout majoritairement rejetés par les Français sondés. Près de six Français sur dix (57%) ont une mauvaise opinion de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen est jugée négativement par près de deux Français sur trois (64%).

Derrière, le patron de LR Laurent Wauquiez peine à s'imposer. Seuls 17% des Français ont une bonne opinion de lui, quand trois fois plus de monde (55%) en ont une mauvaise. Quant à Olivier Faure, le patron du PS, six Français sur dix (62%) ne le connaissent pas suffisamment pour émettre un jugement : seul un Français sur dix (10%) a une bonne idée de lui.

Par ailleurs, Christophe Castaner, patron de LREM, est jugé négativement par trois Français sur dix (32%). Mais près d'un sur deux (46%) ne le connaît pas suffisamment pour se faire une opinion. Selon les auteurs du sondage, "le président de La République en marche n’a pour l’instant pas réussi à établir de relation forte avec ses sympathisants". Sur les réseaux sociaux, il est d'ailleurs plus identifié comme un membre de l’équipe gouvernementale que comme président de parti.

* Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et "Le Figaro" a été réalisée par internet du 15 au 16 mai 2018, sur un échantillon de 1 015 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.