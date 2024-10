"Ils ont ruiné la France et menti aux Français" : à Nice, Marine Le Pen et Jordan Bardella désormais en "campagne permanente"

Devant quelque 5 000 personnes (selon le RN) rassemblées dimanche 6 octobre à Nice, Marine Le Pen puis Jordan Bardella se sontposés en recours. De Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez en passant par Emmanuel Macron, les autres responsables et mouvements politiques sont tous responsables, selon la patronne des députés du RN, du déclin de la France : "Ils ont ruiné la France et ils ont menti aux Français. L'incompétence financière du 'Mozart de la finance' s'impose aux yeux de tous. C'est bien ce même parti unique qui a ruiné le pays et qui s'est rassemblé pour empêcher le Rassemblement national de gouverner le pays !"



Marine Le Pen se montre offensive, mais elle ne prononce pas une seule fois le mot "censure" : elle appelle plutôt ses militants à la patience en attendant "l’alternance".

"Nous ne sommes pas un parti de protestation, de contestation, pas un parti de brutalisation sociale et fiscale. Cela, nous le laissons avec plaisir à Jean-Luc Mélenchon." Marine Le Pen lors de son discours à Nice

Jordan Bardella, qui lui succède sur scène, distille le même message. Le Rassemblement national a même l’intention, promet-il, d’obtenir des avancées du gouvernement Barnier : "Nous avons le devoir d'être utile aux Français, car oui, nous sommes désormais incontournables et rien ne peut se faire sans vous ou contre vous. Dans le laps de temps qui nous sépare d'une possible nouvelle élection, notre rôle est d'obtenir le maximum de ce que l'on peut obtenir pour les Français et pour l'intérêt général."

Dans le public, beaucoup d’anciens électeurs de droite

Isabelle et Sébastien, tous deux Niçois, assistent pour la première fois à un meeting du RN. Isabelle trouve "qu'ils font très bien les choses. Ne pas censurer à chaque fois pour censurer, mais de se positionner comme il faut le faire si on n'est pas d'accord, se positionner avec nos idées. On est déjà bien dans le chaos en ce moment, donc ils ont raison de dire qu'il ne faut pas rajouter du chaos. Il faut être quand même raisonnable dans nos idées et essayer de rallier tous les Français, de quelque bord qu'on soit."

"Le rassemblement national devient comme un parti comme un autre, quoi qu'en disent les gens, ajoute Sébastien. C'est républicain." Ce couple de Niçois appelle même les élus du Rassemblement national à rejoindre le gouvernement. Pour l’instant, Marine Le Pen et Jordan Bardella s’y sont toujours refusé, faute de majorité absolue.