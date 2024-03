Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, écrivain et homme de télévision, est mort à l'âge de 76 ans

L'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand est mort jeudi 21 mars à l'âge de 76 ans, selon sa famille à l'AFP, ainsi que la présidence et l'ex-présidence de la République à France Télévisions. Le neveu de l'ex-chef de l'Etat était également une personnalité du monde de la culture au sens large : il avait tour à tour été exploitant de cinéma, animateur-producteur de télévision, écrivain, réalisateur de documentaires et de films.

Ce romancier avait par ailleurs dirigé la villa Médicis à Rome avant d'être nommé ministre de la Culture de 2009 à 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, dans le gouvernement de François Fillon. En février 2021, Frédéric Mitterrand avait été installé à l'Académie des beaux-arts, au fauteuil précédemment occupé par l'actrice Jeanne Moreau, dans la section cinéma et audiovisuel.

Une lutte contre un "cancer agressif"

Frédéric Mitterrand avait plusieurs fois confessé sa "mauvaise vie", titre de l'un de ses livres publié en 2005. Il y faisait le récit du tourisme sexuel qu'il avait pratiqué en Thaïlande et au Maghreb. D'abord salué, son livre suscitera ensuite la polémique, l'obligeant à se défendre de toute relation avec des mineurs ou d'apologie de la pédocriminalité.

"Il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer agressif", écrit sa famille dans son communiqué transmis à l'AFP. Cette personnalité inclassable avait annoncé en avril 2023 être "malade (...) depuis trois mois". "Je porte une casquette parce que je suis malade", avait-il déclaré alors qu'il était l'invité de Pascal Praud, sur CNews, en laissant deviner qu'il s'agissait d'un cancer. "Moi, face à ma glace, le look chimio, je n'en veux pas. (...) Je n'ai pas envie qu'on voie que je suis malade, donc je suis un peu moins malade quand j'ai ma casquette. Tout le monde sait que c'est un combat qui est très rude. Mais il n'y a pas d'autre solution : c'est marche ou crève. On me dit que j'ai beaucoup de courage, mais non. Si on aime la vie, on continue", avait-il ajouté.