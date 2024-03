"Un immense personnage", "un homme délicat et cultivé", "un très bon ministre"... Les hommages à Frédéric Mitterrand après sa mort

La disparition de Frédéric Mitterrand émeut le monde de la culture et la sphère politique. Écrivain, homme de télévision et de radio et homme politique, il est mort jeudi 21 mars à 76 ans des suites d'un cancer. Le neveu de l'ancien président François Mitterrand a été ministre de la Culture sous Nicolas Sarkozy et est décrit comme une personnalité "inclassable" par ceux qui lui rendent hommage.

"Un homme de culture"

Au bord des larmes, Stéphane Bern, animateur de télévision, se dit bouleversé en apprenant la mort de Frédéric Miterrand en direct dans "C à vous" sur France 5 : "J'ai beaucoup de peine ce soir. C'est lui qui m'a donné ma chance...", déclare-t-il. "C’est un immense écrivain, insiste-t-il, il avait une sensibilité, il a fait des films formidables, c’est un homme de culture".

"La mort de Frédéric Mitterrand me bouleverse", réagit Jack Lang sur le réseau social X. "Une amitié de plus de 60 ans nous liait d’une affection inaltérable., écrit Jack Lang, lui aussi ancien ministre de la Culture. "Notre fidélité commune pour François Mitterrand nous unissait profondément". Invité sur franceinfo, Jack Lang assure que "Frédéric était quelqu'un de profondément bon, une belle âme même quand il a été l'objet d'attaques et Dieu sait qu'il a été moqué". Jack Lang qualifie la vie de son ami de "brillante, drôle, étonnante, stupéfiante". Il assure qu'il "a osé, tenté" et qu'il "a été critiqué souvent". En tant qu'écrivain, dans La Mauvaise vie, livre publié en 2005, Frédéric Mitterrand avait fait le récit de ses errances sexuelles et tarifées en Thaïlande. Le livre avait suscité la polémique, l'obligeant à se défendre de toute relation avec des mineurs ou d'apologie de la pédocriminalité.

"Il a tout au long de sa vie servi les arts avec passion, érudition et amour." Jack Lang, ancien ministre de la Culture sur X

L'écrivain et académicien Erik Orsenna salue sur franceinfo, "un immense personnage" à la "curiosité généreuse" et fait part de sa "très grande tristesse". Frédéric Mitterrand "a été un grand visage de la télévision, une voix, et surtout, il donnait envie d'admirer", se souvient l'écrivain. Pour Erik Orsenna, Frédéric Mitterrand a été "un très bon ministre" de la Culture. "Quand il a été ministre, il prouvait que la culture, ce n'était pas la cerise sur le gâteau. Ce n'était pas un luxe, mais c'était une nécessité", assure l'écrivain qui ajoute que Frédéric Mitterrand "est complètement lié à l'histoire de France".

"Une vie faite de passion politique"

Emmanuel Macron rend lui aussi hommage à Frédéric Mitterrand. "Ses légendaires 'Bonsoir !' vont nous manquer, écrit le chef de l'État sur le réseau social X. Des cinémas d’art et d’essai à la rue de Valois, Frédéric Mitterrand vécut mille existences, toutes tissées d’un fil rouge : la culture pour chacun." Quant au Premier ministre, Gabriel Attal, il écrit sur X que "la France perd un homme épris de tout ce qui touchait de près ou de loin à la culture. Un homme qui avait la soif insatiable d’apprendre et le projet constant de faire. Elle perd un homme de culture total."

Ses légendaires « Bonsoir ! » vont nous manquer.



Des cinémas d’art et d’essai à la rue de Valois, Frédéric Mitterrand vécut mille existences, toutes tissées d’un fil rouge : la culture pour chacun.



Mes pensées à sa famille, à ses proches et aux fidèles de ses émissions. pic.twitter.com/QBF5h5Dq4x — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 21, 2024

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy exprime également sa peine à l'annonce de la mort de Frédéric Mitterrand, qui avait été ministre de la Culture, entre juin 2009 et mai 2012, pendant son quinquennat. "Il fut un ministre de la Culture enthousiaste et passionné, qui exerça ses fonctions avec panache et talent", souligne l'ancien président sur CNews. "Il laissera ses films, ses livres, ses émissions comme autant de témoignages de son amour pour l'art et pour la culture", dit Nicolas Sarkozy qui se souvient : "Nous avons connu des très bons moments avec beaucoup de fous rires."

"Il était homme profondément cultivé et délicat, un être à part, sensible et attachant, une personnalité inclassable si loin de la vie partisane." Nicolas Sarkozy, ancien président de la République sur X

Un autre ancien président, François Hollande, salue Frédéric Mitterrand qui "a toute sa vie transmis sa passion de la culture française. Son engagement en faveur du cinéma et de la télévision a marqué des générations. Il a réalisé des films qui restent dans ma mémoire", écrit-il sur X.

L'actuelle ministre de la Culture et ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, rend aussi hommage à son prédécesseur. "Frédéric Mitterrand portait sa mélancolie comme une élégance", écrit-elle sur X, "nous serons nombreux à garder en mémoire le sourire lumineux de Frédéric et l’inimitable grain de sa voix." Sur le même réseau social, Rima Abdul Malak, qui a elle aussi été ministre de la Culture, fait elle aussi part sur X de sa "grande tristesse" et salue "le panache et la mélancolie. La légèreté et les tourments. Une voix inoubliable. Une culture infinie. Un engagement total."

"Le monde de la culture perd ce soir un de ses grands serviteurs", salue la présidente de l'Assemblée nationale. Sur X, Yaël Braun-Pivet estime que Frédéric Mitterrand "laisse derrière lui un grand vide après une vie faite de passion politique et d’amour du cinéma". "Frédéric Mitterrand, ancien ministre aux multiples casquettes culturelles et voix singulière de la télévision nous a quittés", abonde sur le même réseau social le président du Sénat, Gérard Larcher, qui "pense à ce qu’il laisse à la vie politique française".