VIDEO. Le porte-parole du gouvernement dénonce "l’humour gras avec une touche d'homophobie" de François Hollande

Benjamin Griveaux n'a pas apprécié les railleries sur "le couple" Trump-Macron pronnoncées par François Holllande la veille.

Emmanuel Macron "passif" dans le couple avec Donald Trump ? La petite phrase de François Hollande dans l'émission "Quotidien", mercredi 25 mars, ne passe pas. "C'est de l’humour gras et avec une touche d'homophobie. Cela ne lui fait pas honneur", a dénoncé le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, lors de l'émission "Questions d'info" sur LCP, jeudi 26 mars.

.@EmmanuelMacron "passif" dans le couple Trump-Macron selon @fhollande invité à @Qofficiel ? "C'est de l’humour gras et avec une touche d'homophobie. Cela ne lui fait pas honneur…", critique @BGriveaux.#QDI pic.twitter.com/Wbt9j8QEz4 — LCP (@LCP) 26 avril 2018

Mercredi soir, sur TMC, François Hollande a raillé la visite d'Etat aux Etats-Unis de son successeur Emmanuel Macron et les nombreuses poignées de main et tapes dans le dos échangées avec Donald Trump en estimant, avec le sourire, qu'Emmanuel Macron "est plutôt passif dans le couple".

Des déclarations "indignes" selon Bruno Le Maire

"François Hollande avait déjà du mal à incarner la fonction présidentielle lorsqu'il était en exercice. Manifestement, il a encore plus de mal à incarner la fonction et la décence qui siéraient à un ancien président de la République", a lâché le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Interrogé sur BFMTV, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a lui jugé "indignes" les déclarations de l'ancien chef de l'Etat.