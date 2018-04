VIDEO. Pour Fançois Hollande, Emmanuel Macron n'est pas le président des riches : "Il est le président des très riches"

L'ancien président a taclé l'actuel locataire de l'Elysée lors de son passage dans l'émission "Quotidien".

Et un tacle de plus. Mercredi 25 avril, sur le plateau de l'émission "Quotidien", diffusée sur la chaîne TMC, François Hollande a de nouveau critiqué l'action de son successeur à l'Elysée. Alors qu'on lui demandait si Emmanuel Macron était "le président des riches", François Hollande a répondu : "Non, ce n’est pas vrai. Il est le président des très riches !"

Macron est-il le président des riches ?

La réponse cash de François Hollande : "Ce n’est pas vrai. C’est le président des TRÈS riches".@fhollande #Quotidien pic.twitter.com/FJvlaPH8eQ — Quotidien (@Qofficiel) 25 avril 2018

Ce n'est pas la première fois que François Hollande s'en prend à la politique d'Emmanuel Macron. Dans Les Leçons du pouvoir (éd. Stock), l'ancien chef de l'Etat s'en était déjà pris à la politique fiscale de son successeur. "Mes gouvernements réduisaient les inégalités. Celui-là les creuse", avait attaqué l'ex-président, qui avait déjà eu l'occasion de critiquer à Angoulême au mois d'août les "sacrifices inutiles" demandés aux Français, et à Séoul en octobre la réforme de l'impôt sur la fortune.