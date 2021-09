Sous-marins : le rappel des ambassadeurs français, un geste symbolique

La France tape du poing sur la table. Le pays a décidé de rappeler plusieurs ambassadeurs, jusqu'ici en Australie et aux États-Unis. Une manière de protester après la rupture par l'Australie d'une commande de 12 sous-marins français. "C'est clairement une demande express du président Emmanuel Macron qui voulait frapper fort et en connaissance de cause, car il y a des leviers dans la diplomatie", souligne le journaliste de France Télévisions Jeff Wittenberg, en duplex depuis le Quai d'Orsay samedi 18 septembre.

Un manque de confiance envers les États-Unis

En prenant une telle décision, l'État français envoie également un message fort à plusieurs pays. Jeff Wittenberg rapporte que, selon l'entourage du président, cela renforce "la nécessité d'une défense, d'une stratégie autonome européenne, car on ne peut plus décidément compter sur les Américains", déclare le journaliste de France Télévisions.