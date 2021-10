Présidentielle 2022 : à gauche comme à droite, "il y a le besoin d'avoir des personnalités sérieuses", estime François Hollande

À la veille de l'élection présidentielle 2022, l'ancien chef de l'État François Hollande a sorti un nouveau livre, intitulé Affronter. Invité sur le plateau des "4 Vérités" de France 2 mercredi 27 octobre au matin, l'ex-président socialiste en a profité pour revenir sur le climat politique ambiant. "Nous avons un certain nombre d'épreuves qui nous attendent. D'abord le réchauffement climatique [...] et un monde dangereux", remarque François Hollande. Et d'estimer : "La ou le prochain président aura à affronter un certain nombre de choix extrêmement lourds."

On joue collectivement "notre unité"

Rejet des élites, indifférence des citoyens, haine sur les réseaux sociaux, communautarisme, abîme du complotisme, cette présidentielle est pour François Hollande la plus importante de la Ve République. Pour l'ancien chef de l'État, on joue collectivement "notre cohésion, notre unité". Questionné sur le cas d'Éric Zemmour, François Hollande n'a pas mâché ses mots : "Soyons clairs : il ne peut pas être élu sur ce programme et sur cette personnalité parce qu'il divise, il brutalise." Et de conclure de manière générale : "Il y a le besoin, dans la droite et dans la gauche française, d'avoir des personnalités qui soient sérieuses."