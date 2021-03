"Mon plus grand regret, c'est de ne pas m’être représenté" en 2017, assure François Hollande sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne

Il a (sans surprise) beaucoup été question de politique, lundi 8 mars, à l'occasion de l'interview accordée par François Hollande sur la chaîne Twitch du journaliste Samuel Etienne. L'ancien président de la République a répondu pendant plus de deux heures aux questions posées par les plus de 84 000 internautes qui ont participé (au plus fort) à l'échange. Parmi les sujets abordés : ses cinq à l'Elysée de 2012 à 2017, mais aussi l'action de son successeur Emmanuel Macron, ainsi que la présidentielle de 2022.

"Mon plus grand regret, c'est de ne pas m’être représenté" en 2017, a notamment déclaré François Hollande. Sur celui qui lui a succédé à l'Elysée cette année-là, l'ancien président a fait mine d'avoir oublié qu'il avait été son ministre de l'Economie en déclarant au journaliste : "Vous faites bien de le rappeler, lui-même peut-être ne s’en souvient pas."

Il constate d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, avec qui il n’a pas échangé depuis juin 2020, "consulte souvent Nicolas Sarkozy, mais moi non." Avant d'ajouter : "C’est sans doute plus facile de consulter son lointain prédécesseur que son ancien employeur."