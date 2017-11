François Hollande remporte le Grand prix de l'humour politique, et vient chercher son trophée

"Je vais vous faire ici une révélation: mon œuvre n'est pas achevée, du moins sur ce plan-là" : François Hollande est allé lui-même recevoir le Grand prix 2017 de l'humour politique, décerné mardi 28 novembre lors d'une cérémonie à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). L'ancien président a été distingué pour l'ensemble de ses traits d'humour. Cette cérémonie a été créée en 1988, et plusieurs prix y sont attribués chaque année, par un jury de journalistes et d'humoristes présidé par Nelson Monfort.

Un discours pour défendre ses traits d'humour

Plusieurs phrases prononcées depuis 2016 ont valu cette distinction à François Hollande : "Toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même, dans un dialogue singulier", "Heureusement que le Canard enchaîné est un hebdomadaire et pas un quotidien, sinon imaginez où on en serait avec Fillon !", "Aujourd'hui, je suis à deux doigts d'être aimé" ou encore "Je salue Christiane Taubira... Sa voix peut porter, même quand elle ne dit rien".

"Je prends conscience qu'un hommage m'est rendu, il était temps", a plaisanté l'ex-chef de l'Etat lors d'un court discours. Il s'est défendu au sujet de son recours aux traits d'humour, qu'on lui a parfois reproché : "Dans les moments les plus graves, dans les circonstances les plus douloureuses, il faut avoir une forme de maîtrise de soi, de contrôle, de sérénité, et l'humour en fait partie. (...) Les fanatiques n'ont pas d'humour."

Une autre figure politique était présente, François Bayrou, récompensé pour deux de ses tweets : l'un au moment de la primaire de la droite ("Mon soutien à @alainjuppe est à 1000% sincère") et l'autre, lors de l'affaire Fillon ("Je voudrais des compagnes électorales exemplaires").

Nicolas Hulot, Philippe Poutou et Brigitte Macron parmi les primés

D'autres phrases humoristiques, parfois involontairement, ont été récompensées. Nicolas Hulot, notamment, s'est vu décerner le Prix spécial du jury pour avoir déclaré pendant la présidentielle : "J'ai refusé d'être candidat car j'avais peur d'être au second tour". Un autre Prix du jury a récompensé Brigitte Macron, qui estimait que "le seul défaut d'Emmanuel, c'est d'être plus jeune que moi".

Le prix de l'encouragement est revenu à Philippe Poutou, pour sa phrase : "Hollande est satisfait de son bilan ; c'est pour cela qu'il le dépose". Le meilleur jeu de mot, aux yeux du jury, est celui de Yannick Jadot qui, face aux images d'Emmanuel Macron devant la Pyramide du Louvre au soir de son élection, avait réagi : "C'était Toutânmacron !".

Deux Prix des internautes sont attribués ex æquo à Jean-Yves Le Drian ("Je suis une tombe; et quand on est une tombe, on l'est à vie") et au président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde ("La moitié de nos électeurs sont passés chez Macron et je crois que l'autre est déjà en marche").

Enfin, le "Prix de la récidive" est revenu à Jean-François Copé, déjà récompensé il y a un an, pour son tweet "Incroyable, j'ai un bon sondage ! Une erreur ?".