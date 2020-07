Photo Hebdo : résumé de l'actualité de la semaine en images

Cinq ans de prison dont deux ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité : François Fillon a été condamné pour détournement de fonds publics. L'ancien candidat à la présidence et son épouse Pénélope ont fait appel. En Russie même les malades ont mis un bulletin dans l'urne. La réforme de la constitution permet à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Un scrutin "opaque et manipulé", selon les observateurs. Des urnes détournées mais pour la bonne cause, la lutte contre la Covid 19. En Thaïlande ces écoliers ont retrouvé leur classe, avec des précautions extrêmes.

Au Brésil l'épidémie flambe

Sur les rives de l'Amazone, c'est par bateaux que les malades sont évacués vers les hôpitaux. Au Brésil l'épidémie flambe jusque dans les zones les plus reculées. Tension toujours palpable aux Etats-Unis autour du mouvement Black Lives Matter, ce couple est sorti les armes à la main alors que quelques centaines de manifestants marchaient devant son domicile.

Le JT

Les autres sujets du JT