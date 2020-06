Justice : jour du jugement pour François Fillon

Trois cas de figure pourraient être envisagés concernant l'affaire des emplois fictifs de l'épouse de François Fillon, Pénélope. La journaliste Nathalie Perez était en direct pour le 12-13. "Soit le tribunal décide de rouvrir le procès, comme l'a demandé la défense, considérant que les pressions qu'affirme avoir subies l'ancienne cheffe du parquet national financier n'ont pas permis la sérénité des débats", rapporte la journaliste.

Trois ans avec sursis requis

"Dans ce cas, les époux ne connaîtront pas leur sort avant plusieurs mois. Ou alors le tribunal décide de ne pas tenir compte de cette demande et rendra son jugement comme convenu. Il pourrait soit prononcer une relaxe, soit suivre les réquisitions du procureur, qui avait demandé cinq ans de prison, dont trois avec sursis pour François Fillon, dix ans inéligibilité et 375 000 euros d'amende. Pour Pénélope son épouse, il avait requis trois ans de sursis et la même amende", ajoute Nathalie Perez, en direct pour France 3.

