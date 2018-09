Affaire Fillon : l’enquête continue

C’est au pôle financier du Tribunal de grande instance de Paris que les époux Fillon ont à nouveau été entendus séparément par les juges d’instruction en charge de l’affaire. Selon des proches du dossier, des scellés informatiques leur ont été présentés et le couple aurait alors redonné sa version des faits.

La troisième audition depuis mars 2017

Les juges tentent toujours de comprendre si le poste d’assistante parlementaire occupé par Penelope Fillon, entre 1986 et 2013, était, ou non, un emploi fictif. Les mêmes soupçons portent sur deux de leurs enfants, eux aussi déclarés comme attachés parlementaires entre 2005 et 2007. L’investigation concerne également l’activité et les salaires de Penelope Fillon à la Revue des deux mondes. L’audition du vendredi 7 septembre est la troisième depuis la mise en examen des époux en mars 2017, en pleine campagne présidentielle. À leur sortie : pas de commentaire, ni de leur part ni de leur avocat.

