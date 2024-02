Remaniement : François Bayrou dénonce "une démarche d'humiliation"

C'est non. Et il le fait savoir. Après avoir annoncé qu'il n'entrerait pas au gouvernement, le président du MoDem, François Bayrou, a dénoncé "une démarche d'humiliation" de l'exécutif envers son parti, mercredi 7 février dans la soirée. Il a tenu ces propos lors d'un dîner avec les députés de sa formation, ont indiqué des participants à France Inter et franceinfo.

Le Haut-Commissaire au plan assure qu'on lui a proposé de devenir ministre des Armées, alors qu'il se voyait ailleurs. À l'AFP, il a cité "deux domaines" qui lui paraissaient "mériter un engagement plein" : "le ministère de l'Éducation" et un grand ministère pour résorber "le gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris".

"On aimerait pouvoir être traité au niveau qu'on mérite"

Devant ses troupes, le maire de Pau a aussi affirmé qu'on lui a proposé quatre portefeuilles pour le MoDem, alors qu'il en voulait six. "On aimerait pouvoir être, je crois, traité au niveau qu'on mérite, ce n'est pas plus compliqué que ça", a commenté le député du Morbihan Jimmy Pahun, à la sortie. "On est dans la majorité, mais on a envie de se faire entendre", dit-il.

L'élu rappelle l'importance du soutien du Palois à Emmanuel Macron, en 2017. "Sans François Bayrou, il n'y aurait pas eu ce merveilleux élan qu'a été le macronisme", souligne-t-il. Le parti centriste pèse d'autant plus qu'il compte une cinquantaine de députés à l'Assemblée nationale. Des voix précieuses, alors que la majorité macroniste n'est que relative.

Le dîner entre François Bayrou et ses troupes, au ministère de l'Agriculture, dirigé par l'un de ses très proches, Marc Fesneau, était prévu avant le coup de sang de l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Quant au remaniement, dont l'annonce s'éternise, il est maintenant attendu ce jeudi.