"Gauche des allocations" : l'Insoumis Éric Coquerel reproche à Fabien Roussel "de légitimer tout le discours de la droite et l'extrême-droite"

Le député de Seine-Saint-Denis reproche au leader communiste de parler comme la droite, après ses propos à la fête de l'Humanité. "La gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations", avait déclaré Fabien Roussel.

"Ce que je reproche à Fabien Roussel, c'est quelque part de légitimer tout le discours de la droite et l'extrême-droite", a déclaré Éric Coquerel, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances de l'Assemblée, lundi 12 septembre sur franceinfo.

Le chef de file du PCF Fabien Roussel critique "une gauche des allocs et pas du travail" : "La gauche doit se préoccuper de créer de l’emploi mais aussi de protéger" ceux qui en sont privés, répond le député LFI Éric Coquerel qui l’accuse de parler comme la droite. pic.twitter.com/nS1ffOyH4Y — franceinfo (@franceinfo) September 12, 2022

Lors de la Fête de l'Humanité, vendredi 9 septembre, le secrétaire national du Parti communiste Français (PCF), a déclaré que "la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minimas sociaux". Cette déclaration a suscité la réprobation de tous ses alliés au sein de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes).