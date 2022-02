Présidentielle : Eric Zemmour "fait le juif de service pour les antisémites", estime Yannick Jadot

L'attaque est directe. Yannick Jadot s'en ait pris à Eric Zemmour, dimanche 13 février, en estimant au micro de Radio J, que le candidat d'extrême droite porte des "pulsions de mort" et "essaye de réconcilier une partie de la France avec l'Algérie française, avec Pétain, avec l'antisémitisme". Le candidat écologiste à la présidentielle va plus loin et estime qu'Eric Zemmour "fait le juif de service pour les antisémites".

"C'est grave ce que vous dites-là", a réagi le journaliste Frédéric Haziza, qui interrogeait le candidat. "Bien sûr, et c'est extrêmement grave ce que porte Zemmour dans la société", lui a répondu Yannick Jadot. "Ça veut dire qu'il est devenu la caution, l'alibi des antisémites ?", a demandé le journaliste. "Bien sûr", lui a rétorqué le candidat EELV.



« @ZemmourEric fait le juif de service pour les antisémites Ce que Le Pen @lepenjm n’avait pas réussi à faire, Zemmour le fait.Avec une différence c’est qu’il est juif. Il porte des pulsions de mort et le poison de la division»: @yjadot @EELV #Zemmour #ForumRadioJ @RadioJFrance pic.twitter.com/LElhjperEt — Haziza Frédéric (@frhaz) February 13, 2022

"Une formule pas très heureuse"

"Je comprends ce qu'il a voulu dire, l'expression n'est pas très heureuse", a réagi le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lundi sur franceinfo. "Je pense qu'on n'est pas obligés de qualifier les gens par leur origine, par leur religion", a-t-il ajouté.

"C'est un fait qu'Eric Zemmour, aujourd'hui, est celui qui réhabilite la pensée de Vichy", qu'"il est celui qui a osé dire que le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français en livrant les juifs étrangers". "Rien que ça, ça devrait nous faire sursauter", a-t-il affirmé.