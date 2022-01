Gilbert Collard rejoint Eric Zemmour : "Un jour viendra où Marine Le Pen fera comme moi", prédit l'eurodéputé

L'eurodéputé affirme ne rien avoir "contre le Rassemblement national ni contre Marine Le Pen" et rejoindre le polémiste "pour les idées".

"Je n'ai rien contre le Rassemblement national ni contre Marine Le Pen, aucune récrimination, aucune vindicte", assure, samedi 22 janvier sur France Bleu Gard Lozère, l'eurodéputé Gilbert Collard qui va quitter le RN pour soutenir l'autre candidat d'extrême-droite à la présidentielle, Eric Zemmour. "Je le rejoins pour les idées, pour le débat, pour le goût de la liberté et je reste un homme libre." Il retrouve ses collègues, l’eurodéputé Jérôme Rivière et l’assistant parlementaire Damien Rieu, qui ont également rejoint l’ancien éditorialiste.

"Je pense qu'un jour viendra où Marine Le Pen fera comme moi, et rejoindra Eric Zemmour", assure l'eurodéputé. "Il a pour lui une dynamique qui est celle du courage historique, du courage politique."

Gilbert Collard estime que le polémiste a eu "le mérite de soulever le couvercle du politiquement correct" et qu'"il a brisé le mur mafieux du silence". "Je pense qu'on est en train de jouer notre dernière liberté et qu'il a la force et la vertu pour mener ce combat." L'élu RN sera présent au meeting du candidat à Cannes (Alpes-Maritimes) ce samedi.