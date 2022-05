Val-d'Oise : Eric Dupond-Moretti a été pris à partie par un militant d'extrême droite et fiché S

En campagne pour les législatives, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, a été pris à partie lundi 30 mai par un militant d'extrême droite et fiché S dans le Val-d'Oise. Le ministre de la Justice était en déplacement à Ermont pour soutenir la députée Naïma Moutchou, candidate à sa réélection dans la 4e circonscription du département.

"Ils étaient en train de déambuler et d’échanger avec des riverains et des militants quand une personne s’est mêlée à la foule l’a invectivé d’assez loin", explique lundi un membre de l'entourage du ministre de la Justice à franceinfo. Cet homme a "hurlé notamment des noms d’identitaires d’extrême droite bien connus et celui de Damien Rieu, candidat Reconquête dans les Alpes-Maritime". Il a été controlé et interpellé par la police qui a retrouvé un couteau sur lui.

Je veux remercier les forces de l’ordre d’avoir interpellé cet individu, militant d’extrême-droite et fiché S, qui voulait apparemment en découdre avec nous alors que nous échangions paisiblement avec des habitants à #Ermont.



Nous ne céderons pas aux intimidations. @E_DupondM https://t.co/Ccl24es1Tb — Naïma Moutchou (@NaimaMoutchou) May 30, 2022

Sur Twitter, Naïma Moutchou a remercié les forces de l’ordre d’avoir interpellé cet homme "qui voulait apparemment en découdre avec nous alors que nous échangions paisiblement avec des habitants".