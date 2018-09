VIDEO. "Ta mère, elle mérite mieux que ça" : en visite à Saint-Martin, Emmanuel Macron fait la morale à un jeune braqueur

Rencontre étonnante à Saint-Martin. Samedi 29 septembre, Emmanuel Macron s'est offert un long bain de foule à Quartier d'Orléans, l'un des plus pauvres de l'île. L'occasion d'échanger frontalement avec les habitants. Parmi eux, un jeune homme qui vient de sortir de prison. "Tu as fait quoi comme bêtise ?", l'interroge le chef de l'Etat. "Un petit braquage", répond le jeune homme, en marcel.

"Les braquages, c’est fini"

La discussion se prolonge un peu plus tard dans l'appartement familial. Et Emmanuel Macron continue de distiller ses conseils au jeune homme. "Il ne faut pas rester comme ça et ne pas refaire des bêtises, lance le chef de l'Etat, sous l'œil des caméras. Les braquages, c’est fini. Tu me l’as dit. N’oublie pas. Ta mère, elle mérite mieux que ça." Plusieurs centaines de personnes l'ont accompagné entre les immeubles, le remerciant d'avoir tenu sa promesse de revenir un an après son premier déplacement.