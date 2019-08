VIDEO. "J'espère que les Brésiliens auront rapidement un président à la hauteur" : en marge du G7, Macron répond aux attaques de Bolsonaro

Emmanuel Macron n'a pas goûté les propos de Jair Bolsonaro. Le chef de l'Etat a répondu aux attaques de son homologue brésilien, lundi 26 août, lors d'une conférence de presse du sommet du G7 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). "Hier, [Jair Bolsonaro] a trouvé que ce serait une bonne idée (...) qu'un de ses ministres profère des insultes à mon endroit et, lui, qu'il tienne des propos extrêmement irrespectueux à l'égard de mon épouse, a déclaré Emmanuel Macron. Les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont sans doute un peu honte de voir ces comportements. (...) Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère qu'ils auront très rapidement un président qui se comporte à la hauteur."

"Je respecte chaque dirigeant élu par son pays, parce que je respecte tous les peuples et les pays. Maintenant, je suis obligé de constater qu'il y a eu trois malentendus avec le président Bolsonaro", a précisé Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a accusé le président brésilien de ne "pas lui avoir dit la vérité" sur son engagement sur la reforestation de l'Amazonie et sur son engagement dans la mise en œuvre des Accords de Paris. Il a également souligné que son homologue avait eu "un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait rencontre le miistre des Affaires étrangères", Jean-Yves Le Drian. (...) "C'est triste, mais d'abord pour lui et pour les Brésiliens", a estimé Emmanuel Macron.