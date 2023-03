Le président de la République a enlevé sa montre quelques secondes après l'avoir bruyamment cognée contre la table lors de l'interview.

Où est passée la montre du président de la République ? Un extrait de l'interview d'Emmanuel Macron aux "13 heures" de France 2 et TF1 mercredi, a été largement relayée sur les réseaux sociaux, jeudi 23 mars. On y voit le chef de l'Etat avec une montre au poignet au début de l'entretien avec les journalistes... puis sans cette montre quelques minutes plus tard.

Cette séquence a été rapidement reprise par des opposants à Emmanuel Macron. "Au moment de parler des 'smicards' qui n'ont 'jamais autant gagné de pouvoir d'achat', il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table", a lancé la député LFI Clémence Guetté dans un tweet partagé plusieurs milliers de fois.

Une montre d'une valeur d'environ 2 000 euros

"Contrairement à ce qui est avancé sur les réseaux sociaux, le Président n’enlève pas sa montre par souci de la dissimuler mais parce qu’il venait de la taper brutalement contre la table", affirme son entourage à franceinfo. Vérification faite, on entend distinctement le bruit de la montre d'Emmanuel Macron cogner contre la table quelques secondes avant que celui-ci décide de l'enlever.

Concernant la montre portée par le chef de l'Etat, il s'agit du modèle BRV192 de Bell & Ross personnalisée aux armoiries de la Présidence de la République, précise son entourage. Ce modèle est vendu autour de 2 000 euros dans le commerce, contrairement à des allégations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles la montre coûte 80 000 euros. "Il la porte très régulièrement depuis plus d’un an et demi", ajoute l'entourage du président de la République.