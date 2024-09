Invité à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU mercredi soir, le chef de l'Etat a notamment confirmé le soutien de la France à l'Ukraine, pour que le pays "tienne bon" contre la Russie.

Invité à s'exprimer lors de la 79e assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, le président français Emmanuel Macron a consacré une large partie de son discours à la guerre au Proche-Orient et celle qui dure depuis 31 mois en Ukraine. Entre diplomatie et soutien militaire, de l'Afrique à la zone indopacifique, il y a rappelé les positions de la France sur la scène internationale.

Concernant la guerre d'invasion menée par la Russie en Ukraine depuis février 2022, Emmanuel Macron a assuré le soutien inconditionnel de Paris à Kiev, pour que ce pays agressé "tienne bon". "La Russie mène en Ukraine une guerre de conquête territoriale (...), et est coupable de graves manquements au droit", a-t-il accusé. "Qui pourra encore se croire protégé de ses voisins les plus forts (...) si nous laissons la Russie" remporter la guerre en Ukraine, a-t-il par ailleurs demandé.

"Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban", a-t-il aussi déclaré, alors que l'armée israélienne dit avoir visé plus de 2 000 cibles du Hezbollah libanais depuis lundi, faisant plus de 550 morts et des dizaines de milliers de déplacés internes fuyant les bombardements. "Nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs", a-t-il lancé.

Au sujet de la guerre dans la bande de Gaza, Emmanuel Macron a condamné le bilan humain extrêmement lourd, établi à 41 495 morts mercredi par le ministère de la Santé du Hamas. "Il faut que cette guerre cesse et qu'un cessez-le-feu intervienne au plus vite", a-t-il martelé, dénonçant un "scandale pour l'humanité".