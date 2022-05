C'est un véritable marqueur dans l'exercice du pouvoir : les cent premiers jours d'un mandat présidentiel. Durant cette période, l'opinion publique est supposée être majoritairement en adéquation avec le chef de l'Etat fraîchement élu. Selon les historiens, le président américain Franklin D. Roosevelt aurait profité de la légitimité qui accompagne ces trois mois "d'état de grâce" pour imposer des images et mesures fortes, dès son entrée en fonction en 1933. Une tradition dont se sont emparés les dirigeants français sous la Ve République.

Grâce aux nombreux témoins et acteurs de premier plan, le documentaire Cent jours, de Patrice Duhamel et Gabriel Le Bomin, retrace les enjeux et moments décisifs qui ont marqué les débuts de mandat des huit présidents élus depuis 1959. Et notamment celui d'Emmanuel Macron. En 2017, conscient de l'importance des images, il utilise pleinement les symboles de la fonction et endosse le costume présidentiel dès les premières heures de son mandat.

Plus jeune chef d'Etat jamais élu sous la Ve République, sans parti politique organisé, Emmanuel Macron impose une solennité le soir de son élection, lors de sa première apparition publique devant la pyramide du Louvre. "Cette gravité, à mon avis, était une forme de compensation de sa jeunesse, estime le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian, interrogé dans le documentaire. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'attendaient sans doute les Français à ce moment-là."

"En une seule image, il disait qui il voulait être"

Plus encore que ses prédécesseurs, Emmanuel Macron doit affirmer sa légitimité. "La cérémonie devant la Pyramide dit ça : 'C'est ma conception de la fonction que d'être à la hauteur de l'histoire. L'histoire avec un grand H'", analyse l'ancien ministre François Bayrou.

Mais le message que veut absolument faire passer le président auprès des Français, c'est qu'il est aussi le chef des armées. Quelques heures après son investiture, le 14 mai 2017, il remonte les Champs-Elysées à bord d'un véhicule militaire. Une première pour un président de la République. "En une seule image, cet homme jeune, placé en situation de commandement, disait qui il voulait être", poursuit François Bayrou. "Cela le légitime, alors qu'il pouvait être considéré comme trop jeune pour la fonction", abonde Jean-Yves le Drian.

En enchaînant les symboles marquants, Emmanuel Macron n'a de cesse d'impulser le retour d'un dirigeant fort, aux antipodes de l'image du président "normal" qu'avait voulu incarner son prédécesseur François Hollande. Quel visage montrera-t-il en ce début de second mandat ? Réélu le 24 avril face à Marine Le Pen, le chef de l'Etat n'a pas encore annoncé la date de sa cérémonie de réinvestiture.

Le documentaire Cent jours, réalisé par Patrice Duhamel et Gabriel Le Bomin, est diffusé mardi 3 mai à 21h10 sur France 2.