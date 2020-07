VIDEO. "Aujourd'hui, fêtez le baccalauréat et après... Bon courage", lance Emmanuel Macron aux bacheliers sur TikTok

Il s'agit de la première intervention du président français sur ce réseau social très populaire auprès des adolescents.

"Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous". Le président de la République est allé à la rencontre des jeunes bacheliers, quelques heures après l'annonce des résultats.

>> Baccalauréat 2020 : consultez les résultats dans notre moteur de recherche

Dans une vidéo publiée sur l'application TikTok, Emmanuel Macron a adressé ses félicitations aux nouveaux titulaires du baccalauréat. "Bravo, félicitations. C'est le fruit de votre travail, de votre engagement, alors maintenant, fêtez-le, profitez-en", déclare-t-il dans ce court message, le premier posté par son compte officiel.

"Ce n'est pas moi qui déciderai de votre avenir"

"Vous avez vécu une année hors-norme", concède ensuite le président français. "Celle de l'épidémie, des semaines et des semaines passées chez soi, où on vous a privé de fréquenter vos amis, d'étudier normalement. Votre génération a devant elle un monde à inventer. Plus fort, plus solidaire, plus écologique."

"Je ferai tout, là où je suis, pour que le gouvernement travaille pour que ce monde soit meilleur, (...) mais ce n'est pas moi qui déciderai de votre avenir, ça sera vous", ajoute-t-il enfin. "Alors aujourd'hui, profitez, fêtez le baccalauréat et après... Bon courage", souhaite-t-il à cette "génération du monde d'après".