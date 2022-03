Versement des aides sociales à la source : "L'idée est belle, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain", estime un spécialiste de la pauvreté

"On estime qu'il y aurait un peu moins du tiers des allocataires du RSA qui ne le demanderait pas", indique jeudi 17 mars Julien Damon, sociologue et enseignant à Sciences Po, invité de franceinfo. Le candidat Emmanuel Macron dit vouloir créer un versement à la source pour le RSA, la prime d’activité, les APL et les allocations familiales. Selon lui, cela permettrait à "20 millions de nos compatriotes" de bénéficier de ce versement automatique de prestations sociales. Un dispositif qui devrait s'intituler "solidarité à la source", a indiqué le président de la République pendant une conférence de presse au cours de laquelle il a révélé son programme pour l'élection présidentielle 2022.

Julien Damon, spécialiste de la pauvreté, reconnaît que "le prélèvement à la source est une réussite technique. Après, politiquement, chacun jugera ce qu'il voudra, mais techniquement, c'est une réussite que l'on n'attendait pas." Cette volonté de rendre automatique le versement, c'est "l'idée forte d’aujourd'hui". Cependant, "l'idée est belle mais c'est un chantier, ça ne se fera pas du jour au lendemain", tempère Julien Damon. Selon cet enseignant, cette méthode de versement permettrait aussi "de diminuer la fraude" et de "verser des prestations ajustées aux situations des gens".

Les retraités sont aussi concernés

De nombreux retraités sont aussi concernés et ne réclament pas leur pension : "Passer d'un système déclaratif et de demande à un système automatique est une belle et forte idée, mais ça commande des réformes extrêmement substantielles en matière juridique et de système d'information". Selon Julien Damon, ce versement automatique rapporterait à ces bénéficiaires, un montant qui "se compte en milliards d'euros" à l’échelle du pays.