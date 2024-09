"Sa fonction n'a pas changé, son rôle si" : les premiers pas d'Emmanuel Macron dans une cohabitation qui ne dit pas son nom

"Ah c'est sûr, vous allez moins le voir", s'amuse un conseiller présidentiel. Depuis la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, Emmanuel Macron se fait discret. "Sa fonction n'a pas changé, son rôle si", assume ainsi l'Elysée. Mais combien de temps encore le chef de l'Etat va-t-il pouvoir rester en surplomb, alors que s'installe une cohabitation qui ne dit pas son nom ? "Parfum de cohabitation", "coexistence exigeante" : l'Elysée a promis une nouvelle ère après la défaite du camp présidentiel aux législatives, alors que les macronistes, associés aux Républicains, s'apprêtent à être reconduits au gouvernement.

à lire aussi DIRECT. Nouveau gouvernement : Michel Bernier continue de composer sa majorité en rencontrant les députés du groupe Horizons et du Modem

Pour sa première sortie de terrain depuis la nomination de Michel Barnier à Matignon, Emmanuel Macron s'est montré discret, mardi 10 septembre dans une usine de vaccins du groupe Sanofi, à Neuville-sur-Saône (Rhône) près de Lyon, avant de lancer les Wordskills, les "JO des métiers et de l'artisanat". Pour ce déplacement hautement symbolique, Emmanuel Macron est arrivé seul sur le site. Aucun ministre ne l'accompagnait alors que Michel Barnier poursuit ses consultations pour tenter de trouver une majorité la plus stable possible et former un gouvernement.

"Constance et persévérance"

Pas de grand discours, pas d'annonces, pas d'échange avec la presse... Le chef de l'Etat force sa nature, coupant des rubans. Seule une allusion lors d'un discours minimaliste : les crises passent, pas lui. "On ne fait de grandes choses qu'en étant fidèle à son histoire", "de l'ambition il en faut, vous en avez eu et nous en avons eu à vos côtés", a déclaré Emmanuel Macron, en soulignant la capacité de Sanofi à se "réinventer". "Cela suppose cette constance et cette persévérance (..) ne pas bouger d'une actualité l'autre, d'une vague l'autre", a ajouté le chef de l'Etat, comme en écho à l'actualité.

"Il va devoir se réinventer, le manche est passé de l'autre côté de la rive", reconnaît, fataliste, un ami de l'Elysée. Comprenez : le cœur du pouvoir est désormais à Matignon, même si Michel Barnier n'a pas de gouvernement. "J'ai besoin de vous, le président a besoin de vous", lance ainsi le Premier ministre aux députés de l'ex-majorité Macroniste, comme un air de chantage affectif. Lasse, une figure de l'Assemblée conclut : "Pas sûr que cet argument marche encore".