Renaissance mise sur une vaste campagne d'affichage et de tractage pour séduire de nouveaux adhérents

Le parti de la majorité présidentielle va placarder 200 000 affiches et distribuer un demi-million de tracts la semaine prochaine dans tous le pays pour regonfler ses rangs.

Le parti politique Renaissance part à la chasse aux militants. Sa stratégie pour les convaincre ? Diffuser en masse et partout en France à partir de la semaine prochaine des affiches et des tracts auréolés du visage du président de la République en gros plan et accompagné slogan "Rejoignez le parti d'Emmanuel Macron".

Le tract, sur la thématique du pouvoir d'achat, que Renaissance entend distribuer en masse, partout en France, pour attirer de nouveaux militants. (CAPTURE ECRAN / FRANCEINFO)

Au total, ce sont 200 000 affiches qui seront placardées à travers tout le pays et 500 000 tracts consacrés à la thématiques du pouvoir d'achat seront distribués par les équipes de Renaissance. "Blocage des tarifs du gaz et de l'électricité", "suppression de la redevance audiovisuelle" ou encore "aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros pour les familles"... La majorité présidentielle à souhaité mettre en avant sur ce tract les différentes mesures qu'elle a prise ces dernières semaines face à la crise énergétique notamment.

Une adhésion à 30 euros par an

L'objectif de cette opération d'envergure est clair : attirer de nouveaux militants alors que Renaissance ne compte que 27 000 adhérents à jour de cotisation, un chiffre bien éloigné des 400 000 revendiqués par l'ex-La République en marche (LREM) en 2017.

Si à l'époque l'adhésion était gratuite, puisqu'il suffisait de cliquer pour devenir marcheur, le tarif annuel pour adhérer s'élève à présent à 30 euros, selon les informations du service politique de France Télévisions. "D’un mouvement où il n’y avait pas de cotisations on passe à un parti politique, beaucoup plus structuré avec un objectif : l’ancrage territorial L’objectif numéro un c’est de faire réussir le quinquennat, il reste quatre ans et demi," confie le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, à France Télévisions.

"En campagne permanente"

"Le président de la République nous a demandé d’être en campagne permanente. Renaissance est d'abord un parti de militants, et il faut qu’il le reste. Il y a une campagne européenne qui s’annonce et qui va nécessité une grande mobilisation militante", a confié Stéphane Séjourné.