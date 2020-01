Que reproche l'Iran à la chercheuse emprisonnée Faribah Adelkah ?

Dans quel état se trouve Fariba Adelkah, chercheuse franco-iranienne emprisonnée à Evin (Iran) depuis juin 2019 et qui a entamé une grève de la faim ? "Depuis quelques jours, Fariba Adelkah a été admise dans la prison 'normale' et elle peut donc téléphoner à ses proches deux fois par semaine. Elle continue sa grève de la faim, malgré le fait que l'accusation d'espionnage a été levée. Les accusations d'atteinte à la sécurité sont, elles, maintenues", explique Bernard Hourcade, chercheur au CNRS et spécialiste de l'Iran, qui a pu avoir des nouvelles de la chercheuse lundi 13 janvier.

Bernard Hourcade se dit d'ailleurs inquiet, compte tenu de la détermination de Faribah Adelkah : "Elle a un caractère bien trempé, et on a un peu peur, parce que sa détermination peut-être grave et fatale". Mais que lui reproche l'Iran exactement ? "Tout, il faut savoir que c'est un pays qui n'est pas facile depuis une quarantaine d'années. D'habitude, ils s'en prenaient à des diplomates et à des hommes d'affaires. L'Iran a souvent pris des gens dans un jeu politique trouble. Depuis quelque temps, ce sont les journalistes, évidemment, mais aussi les chercheurs", poursuit Bernard Hourcade.

