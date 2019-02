Cette vidéo, diffusée par plusieurs internautes, a été vue plus de 70 000 fois. Elle a, en réalité, été tournée en 2018.

Des huées virulentes et des bousculades dans les allées du Salon de l'agriculture. Dans une vidéo diffusée par un compte Twitter, samedi 23 février, un internaute indique qu'Emmanuel Macron a été "massivement hué" lors de son arrivée au Salon de l'agriculture. Une vidéo qui cumule plus de 70 000 vues, dimanche 24 février. Pourtant, celle-ci n'a pas été tournée cette année, mais en 2018.

Emmanuel Macron est massivement hué lors de son arrivée au Salon de l'Agriculture #salondelagriculture pic.twitter.com/VKKDM9aVSf — LaVéritéVaincra (@D_MoS_Kr_A_Tos) 23 février 2019

La vidéo a aussi été reprise, hors de son contexte, par le média russe Sputnik, dans un article intitulé "'Scénarisé' : ovations ou huées à l’arrivée de Macron au Salon de l’agriculture ?". En réalité, cette vidéo a été tournée par un éditorialiste de BFMTV, Emmanuel Lechypre, lors du Salon de l'agriculture 2018, où Emmanuel Macron avait effectivement été copieusement hué. Cet épisode avait été relaté dans les médias, notamment dans notre direct et sur France 3.

Cette année, les sifflets ont été plutôt rares. L'ambiance du plus long bain de foule du chef de l'Etat depuis la crise des "gilets jaunes" est restée bon enfant, ponctuée de nombreux applaudissements et encouragements, même si ça et là ont fusé quelques sifflets et des "Macron démission", indique l'AFP. Quelques "gilets jaunes" qui tentaient de s'approcher, dont la figure du mouvement Eric Drouet, ont été maintenus à distance par les nombreuses forces de sécurité.