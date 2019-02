Salon de l'agriculture : la visite d'Emmanuel Macron a duré plus de quatorze heures

Arrivé à 8h47 à la porte de Versailles, le chef de l'Etat s'est employé à rassurer un monde agricole toujours inquiet en promettant une Politique agricole commune "réinventée". Il en est reparti à 23h27.

Une visite aux airs de marathon. Samedi 23 février, Emmanuel Macron a visité le Salon de l'agriculture durant près de... quatorze heures trente, soit plus d'une heure de plus que l'an dernier. Le chef de l'Etat a plaidé pour une Europe qui retrouve sa "souveraineté alimentaire", au milieu d'une foule de visiteurs et d'agriculteurs largement bienveillants.

Arrivé à 8h47 à la porte de Versailles, le chef de l'Etat s'est employé à rassurer un monde agricole toujours inquiet en promettant une Politique agricole commune (PAC) "réinventée" qui assure la "souveraineté alimentaire, environnementale et industrielle" de l'Europe. Il en est reparti à 23h27.

Long bain de foule

A trois mois des élections européennes et en pleine renégociation de la PAC, c'était l'occasion pour Emmanuel Macron de faire partager sa vision d'une politique qui protège les agriculteurs comme les consommateurs des grandes puissances agricoles mondiales, Chine, Russie et Etats-Unis.

Visiblement ravi d'être là, Emmanuel Macron a ensuite parcouru lentement les allées, s'arrêtant pour discuter à chaque pas, au point de prendre très vite plusieurs heures de retard sur son programme. L'ambiance de ces échanges improvisés, le plus long bain de foule du chef de l'Etat depuis la crise des "gilets jaunes", est restée très bon enfant, ponctuée de nombreux applaudissements et encouragements, même si ça et là ont fusé quelques sifflets et des "Macron démission". Quelques "gilets jaunes" qui tentaient de s'approcher, dont la figure du mouvement Eric Drouet, ont été maintenus à distance par les nombreuses forces de sécurité.

Un chevreau... pour rejoindre les poules de l'Elysée

Un éleveur lui a offert un chevreau, Désiré, qui rejoindra les deux poules de l'Elysée adoptées lors du salon 2018. Il a aussi pris dans ses bras l'agneau Pelote tendu par un éleveur poitevin. Il a aussi promis à des éleveurs des Pyrénées que le gouvernement allait "réguler" la population des loups ou des ours de manière "pragmatique".

Tombant la veste, il a passé trois quarts d'heure au stand de l'interprofession du lait, écoutant les professionnels lui raconter leurs difficiles négociations avec la grande distribution et la concurrence extra-européenne. Il a aussi été séduit par l'initiative "intelligente" de la filière bovine qui rénove son image en faisant campagne pour le régime flexitarien, autrement dit une consommation de viande moindre mais de meilleure qualité. Le chef de l'Etat s'est même dit, en souriant, flexitarien "sans le savoir".