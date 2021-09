"Les consommateurs de drogue sont des complices" des trafiquants, déclare Emmanuel Macron lors de sa visite à Marseille

"Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs de drogue sont des complices" des trafiquants, a dénoncé mercredi 1er septembre Emmanuel Macron devant des policiers réunis dans un commissariat du 14e arrondissement de Marseille.

Le président de la République, souligne que "ce n'est pas propre uniquement à Marseille. Mais cela se concentre dans certains quartiers". Puis, Emmanuel Macron promet : "On ne lâchera rien".

Emmanuel Macron a promis de donner aux forces de l'ordre "les moyens d'agir, de pilonner et de rendre certaines situations irréversibles". Il a vanté "des résultats croissants" des actions déjà entreprises par le gouvernement.

On va continuer et on va aller au bout, en vous donnant les moyens, en créant l'irréversibilité de certaines fermetures de points de deal. Et en démantelant les réseaux les plus installés au national et à l'international