Journées européennes du patrimoine : 12 millions de visiteurs dans près de 16 000 monuments en France

Le palais de l'Élysée a accueilli à lui seul 20 000 visiteurs sur les deux jours et les produits "Élysée" ont rapporté 347 000 euros.

Environ 12 millions de visiteurs sont allés à la découverte de près de 16 000 monuments à travers la France, à l'occasion de la 35e édition des Journées européennes du patrimoine, selon le ministère de la Culture, dimanche 16 septembre.

Dans le détail, 24 000 animations, dans près de 16 000 monuments, étaient proposées au public, dont environ 1 900 pour la première fois ou à titre exceptionnel. 23 000 élèves de 900 classes ont aussi pu participer à la première édition nationale des Enfants du patrimoine.

Produits "Élysée" : succès des Lip et des stylos BIC

À Paris, le palais de l'Élysée a accueilli à lui seul 20 000 visiteurs pendant les deux jours, selon les informations de franceinfo. Les produits estampillés "Élysée", lancés à l'occasion de ces Journées du patrimoine, ont déjà permis de récolter 347 000 euros. Ce chiffre correspond aux ventes sur la boutique en ligne et à la boutique éphémère située dans la cour de l'Élysée pendant le weekend. Ce sont les montres Lip qui ont été le plus vendues, suivies des stylos BIC 4 couleurs, du mug Élysée, des pièces de collection et du crayon BIC tricolore. Au total, 7 320 produits ont déjà été vendus en ligne.

En 2019, la 36e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les samedi 21 et dimanche 22 septembre.